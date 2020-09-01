ويأتي الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء، بعد إجراءات لإعادة فرض القيود على الحياة العامة في المناطق الأكثر تضررا من البلاد، حيث تحاول الحكومة معالجة انتشار الفيروس دون اللجوء إلى الإغلاق الكامل.

ومع ذلك، يُسمح للبولنديين بالسفر من وإلى أي بلد يريدونه إذا اختاروا رحلات جوية غير مباشرة عبر دول غير مدرجة في القائمة، مثل ألمانيا.

وسجلت بولندا، البالغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة، 67 ألفا و922 إصابة بكوفيد -19 حتى الآن، فيما توفي أكثر من 2000 شخص بسبب المرض، وسجلت اليوم 550 إصابة جديدة، بحسب بيانات وزارة الصحة في البلاد.