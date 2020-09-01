اليوم السابع
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بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.13% بجلسة الثلاثاء..ورأس المال يربح مليار درهم

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:15 م
بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.13% بجلسة الثلاثاء..ورأس المال يربح مليار درهم بورصة أبوظبي
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 6.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4525.412 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو مليار درهم ليغلق عند مستوى 678.340 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 113.8 مليون سهم، بقيمة 432.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2325 صفقة.
 
وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الصناعة بنسبة 2%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.87%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.72%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.13%، 0.11%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.30%، 1.05%، على التوالي.
 
وارتفع 16 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 8.09%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 6%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.62%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 118.9 مليون درهم.

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