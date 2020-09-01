بلومبرج تؤكد استخدام ترامب سلطته التنفيذية لمنع طرد المتخلفين عن دفع الإيجار

كتبت رباب فتحى

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب من المتوقع أن يستخدم سلطته التنفيذية لمنع عمليات الإخلاء لغير القادرين على دفع إيجار السكن، حيث لا تزال المفاوضات بشأن حزمة الإغاثة التالية من فيروس كورونا متوقفة.

وقال مسئول كبير في الإدارة يوم الثلاثاء، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تخطط لوقف عمليات إخلاء المستهلكين الذين لا يتعدى دخلهم السنوي 99 ألف دولار لمنع انتشار الفيروس، ستدخل السياسة حيز التنفيذ على الفور.

وأوضحت الشبكة أن الإدارة تتصرف من جانب واحد بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع المشرعين بشأن جولة أخرى من تمويل الإغاثة التحفيزية، والتي تهدف جزئيًا إلى إبقاء المستأجرين في منازلهم.

وللحصول على الإغاثة، يجب على المستأجرين التأكيد على أنهم غير قادرين على دفع الإيجار أو من المحتمل أن يصبحوا بلا مأوى إذا طردوا من ممتلكاتهم ، حسبما قال مسؤول الإدارة.

وأوضحت الصحيفة أن الأفراد الذين تلقوا فحصًا لتحفيز فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام مؤهلون أيضًا للحصول على الحماية، وكذلك الأزواج الذين يقدمون ضرائبهم معًا ويتوقعون أن يكسبوا أقل من 198 ألف دولار.

واعتبرت "بلومبرج" أن هذه الخطوة ستكون استخدام غير مسبوق للسلطة التنفيذية، وقد تواجه تحديات قانونية من أصحاب العقارات الذين رأوا دخل الإيجار يتبخر خلال الأزمة، لكن مسؤولي الإدارة يعتقدون أن لديهم القدرة بموجب قانون اتحادي يسمح لمركز السيطرة على الأمراض بإصدار أوامر الطوارئ عندما يقرر أن حكومات الولايات والحكومات المحلية لم تتخذ خطوات كافية لمنع انتشار الأمراض المعدية.

أدلى وزير الخزانة ستيفن منوشين بشهادته اليوم أمام اللجنة الفرعية في مجلس النواب لمراجعة الاستجابة الفيدرالية للوباء، وأشار إلى أنه لا يزال يؤيد تمرير مشروع قانون إغاثة آخر، لكن البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس لم يتمكنوا من الاتفاق على تكلفة أساسية للحزمة.