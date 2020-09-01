بريطانيا تقلل من إمكانية التوصل لاتفاق بشأن بريكست خلال الفترة الانتقالية

كتبت رباب فتحى

قلل مكتب رئيس مجلس الوزراء البريطانى "داونينج ستريت" من احتمال التوصل إلى اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبى حول "بريكست" فى الوقت المناسب لشهر ديسمبر، وأشار المتحدث باسم المجلس إنه سيكون "صعبًا للغاية"، وألقى باللوم على إصرار بروكسل على عدم التوصل إلى حلول فى القضايا الصعبة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويلتقى كبير المفاوضين البريطانيين، ديفيد فروست، بنظيره الأوروبى ميشيل بارنييه فى لندن، قبل الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية الأسبوع المقبل.

لكن مع اقتراب موعد 31 ديسمبر، حيث من المقرر أن تنتهى الفترة الانتقالية، أقر المتحدث الرسمى باسم بوريس جونسون بأن الآمال فى التوصل إلى اتفاق تتضاءل.

وقال المتحدث: "يواصل الاتحاد الأوروبى الإصرار على أنه يجب علينا الاتفاق على المجالات الصعبة فى المفاوضات، مثل مساعدة الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبى، قبل القيام بأى عمل إضافى فى أى مجال آخر من المفاوضات، بما فى ذلك النصوص القانونية، وهذا يجعل من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق.

وبدلاً من ذلك نود تسوية القضايا الأبسط أولاً، من أجل بناء الزخم فى المحادثات، حيث إن الوقت ضيق لكلا الجانبين.

قال الاتحاد الأوروبي باستمرار نريد تسوية القضايا الخلافية المتعلقة بسياسة مصايد الأسماك ومساعدات الدول الأعضاء مقدمًا.

ومع ذلك ، يشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالغضب من التقارير الإعلامية حول المفاوضات في لندن ، مشيرين إلى أن المملكة المتحدة لم تقدم بعد مقترحاتها الخاصة لمساعدة الدول.

وقال أحد المصادر: "كيف يمكننا التفاوض على هذا في حين أننا لا نعرف حتى شكل مساعدات الدول من قبل المملكة المتحدة العام المقبل".

ويقول المطلعون إن المملكة المتحدة تحاول "اختيار أفضل الظروف المواتية لها" وتزعم أنها ستكون سعيدة بأى صفقة، بينما تطرح طلبات كثيرة عبر 11 قسمًا من المفاوضات والتى عند تجميعها معًا، تصل إلى صفقة جوهرية تحقق مكاسب لها.

وتحجم حكومة جونسون عن التنازل عن أي سيطرة على سياسة مساعدات الدول، وتفاخرت خلال الحملة الانتخابية في العام الماضي بأن إحدى فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أن الحكومة يمكن أن تتدخل بسهولة أكبر لمساعدة الشركات البريطانية المتعثرة.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء تلك الرسالة يوم الثلاثاء ، قائلا: "سوف نعرض مزيدًا من التفاصيل عن نظامنا الداخلي في الوقت المناسب. بعد الفترة الانتقالية ، سيكون للمملكة المتحدة نظامها الخاص للتحكم في الدعم ، ولن تخضع لنظام مساعدات الدول في الاتحاد الأوروبي. لقد كنا واضحين للغاية بشأن ذلك طوال الوقت ".