بدء امتحانات الدراسات العليا بـ"طب المنوفية" اليوم

المنوفية - محمد فتحى

تبدأ امتحانات الجزء الأول لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) بكلية الطب جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2020 دور أبريل 2020 والمؤجلة نظراً لظروف جائحة كورونا التى مرت بها البلاد.

وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود قورة عميد الكلية وإشراف الدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح وكيل الكلية بأن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الجزء الأول يقرب من 490 طالبا، وأنه تم تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظينمن أول بوابة الدخول للكلية مروراً بجميع مسارات الطلاب وصولاً إلى اللجنة الإمتحانية لكل طالب، وأشار أنه تم تنظيم 22 لجنة إمتحانية بمختلف أدوار ومدرجات وقاعات الكلية ومراعاة مسافات التباعد بين جميع الطلاب مع وضع لوحة إعلانات موضحاً بها أرقام جلوس الطلاب ولجنة الامتحان ومكان اللجنة.