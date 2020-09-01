بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنيا وسط إجراءات وقائية .. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

بدأ اليوم طلاب مرحلة الدراسات العليا بكليات الجامعة "الدبلوم، تمهيدى ماجستير، الماجستير، الدكتوراه"؛ أولى أيام امتحاناتهم النظرية بجميع كليات الجامعة، وذلك طبقًا للجداول المُعلنة لمراحل الدراسات العليا والدبلومات، والباحثين المسجلين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة بمختلف الكليات.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الاختبارات تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد؛ وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وباحثى الجامعة، مع الالتزام بما تم تنفيذه من جميع الإجراءات الوقائية فى اختبارات طلاب الفرق النهائية؛ بالتزام الطلاب بارتداء الماسك الواقى "الكمامة"، والحضور بساعة واحدة على الأقل قبل بدء الامتحانات لإتمام أعمال التعقيم ببوابات التعقيم الذاتى على بوابات الجامعة الرئيسية، وكذلك قياس درجات حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية، مع مراعاة الالتزام بالتباعد والمسافات البينية بين الطلاب، وعدم السماح بتبادل الأدوات الشخصية الخاصة بكل طالب، ومغادرة الطلاب للحرم الجامعى عقب الانتهاء من الامتحان ولا يسمح بأى تجمعات.

والجدير بالذكر، أنه تزامنًا مع بدء الامتحانات النظرية لطلاب مرحلة الدراسات العليا، سيتم أيضًا فتح باب التقدم للدراسات العليا بجميع كليات الجامعة اعتباراً من 1/9/2020 وحتى 15/10/2020 وذلك طبقاً للوائح الكليات على أن يكون التقدم إلكترونياً.

امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنيا

امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنيا

امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنيا

امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنيا

امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنيا

امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنيا