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بايدن يوزع البيتزا بنفسه أثناء إلقائه كلمة في مؤتمر انتخابي.. فيديو وصور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 04:22 م
بايدن يوزع البيتزا بنفسه أثناء إلقائه كلمة في مؤتمر انتخابي.. فيديو وصور جو بايدن مع البيتزا
كتب آسر أحمد

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فاجأ المرشح الرئاسي الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، الحاضرين في ساحة بيتسبرغ الأمريكية، أثناء إلقائه خطابا وسط رجال الإطفاء، بتوزيع البيتزا على الحاضرين، حيث توقف لشراء عدد من شرائح البيتزا في طريقه للمنطقة وقام بتوزيعها على عدد من الحاضرين.

ونقلت بعض الصحف العالمية، مجموعة من الصور التي ظهر فيها المرشح على الرئاسة الأمريكية وهو يقوم بتوزيع البيتزا على أول الحاضرين أثناء إلقائه لخطاب وسط رجال الإطفاء في الساحة، وفي تصريحات نقلتها الصحف عن بايدن قال "كنت قلقاً من أن يتناول موظفونا قطع البيتزا قبل تسليمها للحاضرين".

وكان قد توقف بايدن في مطعم Mineo’s Pizza House للبيتزا قبل وصوله للساحة وقام بشراء عدد كبير منها لتوزيعها على الحاضرين في خطابه.

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وكان قد هاجم الرئيس دونالد ترامب، منافسه الديموقراطي جو بايدن.. قائلا: "أنه يتهاون مع اليسار المتطرف ويتعامل معهم على أنهم مافيا يخاف من غضبهم فيعطيهم ما يريدون".

وصرح ترامب، أن جو بايدن يكذب عندما قال أن المتظاهرين كانوا متظاهرين سلميين في بورتلاند وشيكاغو، قائلا: "سلميين بحق وكانت النيران تشتعل ورائهم"، مشيرا إلى أن بايدن فشل في إدانة أنتيفا والنهب خلال الاحتجاجات في خطابه في وقت سابق اليوم.

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من جانبها ألقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني باللوم على الديمقراطيين يوم الاثنين في أعمال العنف التي وقعت، مشيرة الى أن دعوات وقف تمويل الشرطة أدت إلى زيادة جرائم القتل.

قالت ماكناني: "لا أحد يريد أن يرى العنف الذي شهدناه في مدننا .. في بورتلاند ، لديك زيادة بنسبة 650٪ في جرائم القتل وفي سياتل ، كان إجمالي جرائم القتل في الأشهر الثمانية الأولى يتجاوز العدد الإجمالي تقريبًا في عام 2019".

 

جو بايدن

ساحة بيتسبرغ

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انتخابات أمريكا

اخبار امريكا

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