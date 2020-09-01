بابا الفاتيكان يتابع توترات شرق البحر المتوسط ويوجه نداء لاحترام القانون الدولى

كتب مايكل فارس

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فى تغريده له على حسابه بموقع تويتر: "أتابع بقلق التوترات فى منطقة شرق البحر المتوسط، وأوجه نداء للحوار البناء واحترام القانون الدولي من أجل النزاعات التي تهدد سلام شعوب المنطقة"، بحسب ما ذكرت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر.



تغريدة البابا فرنسيس

وكان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قد أعلن أنه سيبدأ الاحتفال بيوبيل الأرض، بدءا من اليوم الثلاثاء الذى يمثل اليوم العالمى للصلاة من أجل العناية بالخليقة، وحتى يوم 4 أكتوبر المقبل، قائلا: "يدعونا يوبيل الأرض مرة أخرى لكي نفكر في الآخرين، وخاصة في الفقراء والأكثر ضعفاً".

وقال بابا الفاتيكان فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يحتفل اليوم باليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة. من هذا التاريخ، وحتى الرابع من أكتوبر، سنحتفل بيوبيل الأرض مع إخوتنا المسيحيين من مختلف الكنائس والتقاليد".

وأضاف البابا فرنسيس: "يدعونا يوبيل الأرض مرة أخرى لكي نفكر في الآخرين، وخاصة في الفقراء والأكثر ضعفاً. نحن مدعوون لكي نقبل مجدّدًا مشروع الله الأصلي والمحبّ للخليقة كميراث مشترك، يوبيل الأرض زمن ملائم لكي نتذكر دعوة الخليقة الأصليّة بأن تكون جماعة محبة. نحن موجودون فقط من خلال العلاقات: مع الله الخالق، ومع الإخوة والأخوات، ومع جميع المخلوقات التي تقيم في بيتنا المشترك، يوبيل الأرض هو زمن للرجوع إلى الله خالقنا المُحب. لا يمكننا أن نعيش في انسجام مع الخليقة بدون أن نكون في سلام مع الخالق، مصدر كلّ الأشياء وأصلِها".