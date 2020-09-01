اليوم السابع
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بائعة الأحذية بعد إلتحاقها بكلية الطب: قدوتى طبيب الغلابة وأمنيتى أعالج الفقراء

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:04 م
بائعة الأحذية بعد إلتحاقها بكلية الطب: قدوتى طبيب الغلابة وأمنيتى أعالج الفقراء الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية
فريق المحافظات

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أكدت الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية عقب إلتحاقها بكلية الطب  أن مثلها الأعلى هو الدكتور محمد مشالى، ابن البحيرة المعروف باسم طبيب الغلابة، الذى ستحاول بكل الطرق أن تسير على خطاه، فى علاج الفقراء اللذين لا حول لهم ولا قوة، قائلة: "رسالتى فى الحياة هو علاج الناس الغلابة لأننى أنا واحدة منهم".

وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لا أخجل من عملى طالما بشرف.. ورسالتى فى الحياة هو علاج الغلابة لأننى واحدة منهم".. بهذه الكلمات العفوية يمكن أن تلخص حياة آية طه حسين ابنة البحيرة بائعة الأحذية التى تحدت الظروف الاجتماعية القاسية وواصلت اجتهادها لتحصل على مجموع 99.5% فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم وتلتحق بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأكدت أنها كانت تعتمد على الدروس الخصوصية مثل كافة زملائها كما كانت تساعد والدتها فى أعمال المنزل بالإضافة إلى بيع الأحذية بالتناوب مع والدتها مما أرهقها كثيرا، مطالبة الشباب بالاجتهاد والقرب من الله سبحانه وتعالى وتحدى الظروف الصعبة وعدم اليأس لأن ذلك هو طوق النجاة لتغيير حياتهم للأفضل.

يذكر أن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية أعلن أن الجامعة سوف تتكفل بكافة المصروفات الدراسية للطالبة آية حسين، وذلك فى إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعى، فى تقديم الدعم لأبنائها النابهين والوقوف بجانبهم ليتمكنوا من تحقيق غايتهم المنشودة.

الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (1)
 

 

الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (2)
 

 

الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (3)
 

 

الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (4)
 

 

الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (5)
 

 

الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (6)
 

 

الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (7)
 

 

الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (8)
 

 

الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (9)
 

 

الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (10)
 
الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (14)
 
 
الطالبة آية طه حسين، المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية (15)

آية طه حسين

بائعة الأحذية

كلية طب

البحيرة

الطالبة آية طه حسين

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