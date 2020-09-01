انطلاق الملتقى الاستثمارى "البحرينى ـ المصرى" الثلاثاء المقبل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تنظم جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال المصريين وبالتنسيق مع سفارتي البلدين في القاهرة والمنامة أول ملتقى استثماري إلكتروني تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية" يوم الثلاثاء المقبل 8 سبتمبر.

ويناقش اللقاء، مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال في القطاع الخاص ومسؤولي الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار في البلدين بحسب صيحفة أخبار الخليج البحرينية.

وصرح رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد راشد الزياني بأن أهمية انعقاد الملتقى الاستثماري تأتي للعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة بين البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن انعقاد هذا الملتقى الاستثماري المشترك يأتي انطلاقا من الدور المحوري لجمعيات رجال الأعمال في دفع العلاقات الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية وبحث المجالات الواعدة للتعاون المشترك من أجل تفعيل كافة سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين ولتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة.



وأوضح الزياني أن الملتقى يحظى بمشاركة حكومية ودبلوماسية إلى جانب خبراء المال والأعمال والاستثمار من القطاع الخاص في البلدين من بينهم سعادة السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، سعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة. وسيتحدث في الجلسة الرئيسية للملتقى سعادة الدكتور عبدالحسين علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة ونادر خليل المؤيد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وعلي مرتضى مدير إدارة العقارات والسياحة في مجلس التنمية الاقتصادية، ومن الجانب المصري المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر.

من جانبه قال السفير ياسر شعبان سفير مصر في المنامة إن السفارة تعمل على تطوير النشاط التجاري والاستثماري لتحقيق قيمة مضافة للبلدين اعتمادًا على العلاقات السياسية والاقتصادية والتاريخية المتميزة بين الشعبين الشقيقين.



وأضاف شعبان أن خطة العمل التي تتبناها السفارة المصرية بالمملكة بالتنسيق مع السفارة البحرينية بمصر وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال المصريين تستند على عدد من المحاور من أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب رؤوس الأموال البحرينية خاصة في القطاع الإنتاجي والخدمي، وكذلك تعزيز التواجد المصري في السوق البحريني الذي يعد بوابة مهمة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.



وأكد أن البحرين دولة شقيقة وصديقة ولديها محفزات استثمارية وسوق عمل مفتوح ومنصة تصديرية خاصة للمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد ، ونحن نستهدف من هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المشجعة للاستثمار مثل السياحة والطاقة والخدمات الطبية والتصنيع الدوائي والصناعات التحويلية.



ويشارك الجانب البحريني في عدد من الجلسات التي تستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والحوافز التي تقدمها المملكة لترويج القطاع السياحي وتنظيم المعارض والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى أضواء على الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد من القطاعات الهامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع المطاعم والمقاهي وقطاع الصناعات التحويلية والقطاع الصحي والقطاع العقاري وقطاع المواد الغذائية يقدمها كل من عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين والنائب أحمد صباح السلوم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وحامد راشد الزياني العضو المنتدب لشركة ميدال للكابلات والدكتور عبدالمجيد العوضي نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام التخصصي وناصر الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية وإبراهيم الأمير المدير التنفيذي لشركة نادر وإبراهيم أبناء حسن.



هذا ويتضمن الملتقى جلسة عامة عن مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في مصر ، منها جلسات عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجلسات عن الفرص التجارية والاستثمارية في المشروعات القومية العملاقة في مصر والفرص التصديرية في الصناعات الغذائية والمحصولات الزراعية وعرض عن النظام القانوني والضريبي في مصر يقدمها كل من المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية والمهندس مهند طه الشريك التنفيذي في شركة بي دي أو إيجبت للاستشارات وأحمد أبوعلي شريك مكتب حسونة وأبوعلي للمحاماة وعبدالحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للمحصولات الزراعية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.