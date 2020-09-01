اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:01 م
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اليونان تجرى محادثات مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:03 م
اليونان تجرى محادثات مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة طائرة مقاتلة - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول حكومي لرويترز اليوم الثلاثاء، إن اليونان تجري محادثات مع فرنسا وبلدان أخرى بشأن مشتريات أسلحة لتدعيم قواتها المسلحة مع تصاعد التوتر حول موارد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال وزير المالية اليوناني أمس إن بلده مستعد لإنفاق جزء من احتياطياته النقدية لشراء أسلحة وغيرها من الوسائل التي ستساعده في زيادة "قوة الردع" بعد أعوام من تقليص الإنفاق الدفاعي. وقال المسؤول "نجري محادثات مع فرنسا، وليس هي فحسب، من أجل زيادة إمكانيات بلدنا الدفاعية".

وأضاف "في هذا الإطار نجرى نقاشا يشمل شراء طائرات".

وتابع أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، بينما ذكرت وسائل إعلام يونانية أمس الاثنين أن أثينا اتفقت على شراء 18 مقاتلة من طراز رافال من فرنسا.

وقال مصدر في الحكومة الفرنسية "لا يوجد أي اتفاق مثلما كتبت عدة وسائل إعلام، لكن هناك مناقشات بشأن عدد من القضايا".

ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

 


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اسلحة

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