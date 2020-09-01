الولايات المتحدة تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار دمج الإرهابيين

كتبت - هند المغربي

فشل مجلس الامن في تبني مشروع قرار بشأن مقاضاة وإعادة تأهيل وإعادة دمج المقاتلين الإرهابيين الأجانب بسبب استخدام الولايات المتحدة الامريكية " الفيتو "فيما صوت 14 عضوا آخر لصالحه.

وبسبب جائحة كوفيد-19 صوت مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا عبر البريد الإلكتروني، وكانت النتيجة 14 دولة مؤيدة وعارضت الولايات المتحدة فقط.

وفي بيانها الذي أوضحت فيه استخدام الولايات المتحدة الفيتو ، أشارت السفيرة الامريكية كيلى كرافت في تعليقها على القرار من غير المفهوم أن أعضاء آخرين في هذا المجلس كانوا راضين عن قرار يتجاهل التداعيات الأمنية لترك المقاتلين الإرهابيين الأجانب يخططون لهروبهم من مراكز الاحتجاز المحدودة والتخلي عن أفراد عائلاتهم في المعسكرات دون ملجأ أو فرص أو أمل "

وقالت كرافت إن إدارة ترامب أصيبت بخيبة أمل وأشارت الى إن الولايات المتحدة تعيد مواطنيها إلى الوطن وتحاكمهم عند الاقتضاء.

ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله: "نريد أن تستعيد كل دولة مواطنيها. هذه هي الخطوة الأولى. من الضروري أن يفعلوا ذلك ".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية بعد التصويت: "نأسف لعدم اعتماد القرار. نحن نعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين للحد من المخاطر التي يتعرض لها بشكل جماعي من قبل المقاتلين الأجانب ".