نيودلهى (أ ش أ)

سجلت الهند حوالي 2 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال شهر أغسطس الماضي، في أعلى رقم قياسي تعلنه دولة خلال أي شهر منذ تفشي الوباء، وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية أن البلاد شهدت أيضا ارتفاعا في الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، حيث سجلت 28 ألفا و859 حالة وفاة في أغسطس، بزيادة قدرها 50% مقارنة بحصيلة الشهر السابق.

وكانت وزارة الصحة في الهند،أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 69 ألفًا و921 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات -حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية- أنه تم تسجيل 819 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 65 ألفًا و288 حالة وفاة، كما يصل إجمالي الإصابات في الهند منذ بداية الأزمة إلى 3 ملايين و691 ألف حالة.

وأفادت البيانات الرسمية بأن مليوني و839 ألف شخص قد تعافوا من فيروس "كورونا" بشكل تام في أنحاء البلاد.

ويشمل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 785 ألفا و966 حالة نشطة، وبهذا، تصبح الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، كما أنها الرابعة عالميا من حيث الوفيات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.