النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى بواقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى الخاص بربة منزل قتلت على يد زوجها فى العياط، بسبب خلافات زوجية بينهما، ورفضها العودة لمسكن الزوجية؛ لاستكمال التحقيقات. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس عامل متهم بقتل زوجته فى العياط بعدما سدد لها 3 طعنات أثناء سيرها بالشارع، بعد ترك مسكن الزوجية، بسبب خلافات أسرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مركز شرطة العياط، تلقى بلاغا يفيد مقتل ربة منزل بقرية تابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن عاملا قتل زوجته خلال سيرها بالشارع، لتركها مسكن الزوجية نتيجة خلافات أسرية بينهما، وسدد لها 3 طعنات.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.