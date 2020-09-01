النمسا تسجل 3479 حالة إصابة جديدة بكورونا

كتبت: هناء أبو العز

سجلت النمسا اليوم، 3479 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا في جميع أنحاء النمسا، حيث يمثل هذا زيادة قدرها 116 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة فقط، هذا مبني على أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة حتى الثلاثاء 9 صباحًا.

وقد ثبت حتى الآن إجمالى 27418 شخصًا، كما تم إجراء 1،180،711 اختبارًا والإبلاغ عنها.

وفي الوقت الراهن ، لا يُلزم المسافرون إلى النمسا من عدد من الدول ، بإبراز وثيقة تُثبت النتيجة السلبية لفحص كوفيد-19، كما لا يُلزمون بالتقيّد بفترة من الحجر وهم : بلجيكا، ألمانيا، الدانمارك (بما فيها جزر فاو)، إستونيا، فندلندا، فرنسا، اليونان، آيسلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، سويسرا، سلوفاكيا، سلوفينيا، جمهورية التشيك، المجر، إيرلندا، قبرص، أندورا، موناكو، سان مارينو، مدينة الفاتيكان، والمملكة المتحدة.

ومن الشروط الأساسية أيضاً، ألا تكون قد زرتَ أي بلد غير النمسا أو هذه الدول الأوروبية المُدرجة في اللائحة خلال الأيام الـ 10 الأخيرة، ويُسمح بعبور الأراضي النمساوية من دون محطة توقف.