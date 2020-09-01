وتوقع الوزير بدء عملية التطعيم ضد وباء كورونا فى يناير أو فبراير المقبلين بشرط وفاء شركات الدواء المنتجة بوعودها واعتماد موافقات السوق في الوقت المناسب، مشددا على أن بدء التطعيم في يناير المقبل سيكون "الوقت الأمثل" خاصةً ان هذا التوقيت سيشهد (مزيج كورونا والإنفلونزا) متوقعا تطعيم جميع السكان بحلول صيف 2021 .
وأعرب الوزير عن ارتياحه لكون أرقام الاصابات الجديدة آخذة في الانخفاض، كما انخفضت الوفيات بشكل ملحوظ.
 