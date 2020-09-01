فيينا (أ ش أ)

أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، أن بلاده بدأت اليوم المرحلة الرابعة من مكافحة وباء كورونا عن طريق تطبيق نظام اشارات المرور اللونية التي تحدد حجم مخاطر العدوى في كل منطقة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وقال انشوبير - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن المرحلة الرابعة ستكون صعبة ولكنها سوف تحقق نتائج ايجابية للغاية في مطلع العام المقبل، حيث سيكون الوضع في البلاد مختلفًا تمامًا.. مضيفا أن بلاده نجحت في اجتياز الوباء "بشكل جيد نسبيًا" حتى الآن، بفضل التماسك وعودة التضامن والتعاون الواسع بين كل الجهات المعنية.