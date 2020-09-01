النساء أقل عرضة للإصابة بأعراض كورونا الشديدة بسبب الهرمونات الأنثوية

كتبت أمل علام

كشف موقع TheHealthSite أن النساء أقل عرضة للإصابة بأعراض فيروس كوروناCOVID-19 الشديدة، وذلك بفضل الهرمونات الأنثوية، حيث تشير دراسة جديدة إلى الاختلافات الهرمونية بين الجنسين باعتبارها التفسير الأكثر ترجيحًا للاختلافات بين الجنسين فى عدوى فيروس كورونا COVID-19 ونتائجه.

وقال الموقع، لا أحد فى مأمن من فيروس كورونا الجديد، الذى أصاب أكثر من 25 مليون شخص حول العالم حتى الآن، لكن البيانات الحالية تشير إلى أنه يؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف، وكشفت العديد من الدراسات أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19 وأنهم أكثر عرضة للمعاناة من أعراض حادة من النساء، وتظهر البيانات أيضًا معدلات وفاة أعلى بين الرجال مقارنة بالنساء بسبب فيروس كورونا COVID-19.

وتزعم بعض التقارير أن الرجال أكثر عرضة مرتين للوفاة من مرض متعلق بفيروس كورونا COVID-19 مقارنة بالنساء، وهناك العديد من النظريات التي توضح سبب اختلاف تأثير فيروس كورونا "كوفيد -19" على الجنسين، بينما يلقى البعض باللوم على تركيزات أعلى من مادة ACE2، وهو يمكّن لفيروس كورونا التاجى من إصابة الخلايا السليمة، فى الرجال، الآن دراسة جديدة تمنح الاستروجين، الذى يشار إليه أيضًا باسم الهرمونات الجنسية الأنثوية، لتقليل شدة فيروس كورونا COVID-19 لدى النساء.

وقال الموقع، إن هرمون الاستروجين هو هرمونات مهمة للتطور الجنسي والإنجابي، في الإناث، تلعب هذه الهرمونات دورًا في الدورة الشهرية والجهاز التناسلي.

كيف يساعد الإستروجين في تقليل شدة فيروس كورونا COVId-19

لدى النساء؟

اقترحت الدراسة الجديدة، التى نُشرت فى مجلة Current Hypertension Reports، أن هرمون الأستروجين قد يقلل من شدة أعراض فيروس كورونا COVID-19لدى النساء، وأضاف الموقع أنه نظرًا لانخفاض مستويات هرمون الأستروجين لدى الرجال، فإنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنتائج أكثر خطورة من هذا الفيروس.

وراجع فريق البحث البيانات المنشورة قبل السريرية حول نشاط الهرمونات الخاصة بالجنس، خاصة هرمون الاستروجين، موضحا أنه من المعروف أن إنزيم الأنجيوتنسين 2(ACE2) ، المرتبط بأغشية الخلايا فى القلب، والشرايين، والكلى، والأمعاء، هو المستقبل الخلوى لفيروس كورونا المسئول عن عدوى فيروس كورونا Covid-19، حيث يساعد الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 على نقل الفيروس إلى خلايا الأعضاء.

وبعد مراجعة البيانات المتاحة، أكد فريق البحث أن هرمون الاستروجين يساعد على خفض مستوى إنزيم ACE2 فى القلب، والذى بدوره يساعد فى تقليل شدة فيروس كورونا COVID-19 لدى النساء.

وأضاف الموقع نحن نعلم أن فيروس كورونا يؤثر على القلب، ونعلم أن هرمون الاستروجين يقى من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء.

وفى الآونة الأخيرة، كشفت دراسة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، أن الرجال لديهم تركيزات أعلى من إنزيم ACE2 في دمائهم مقارنة بالنساء.

لذلك قال الباحثون إنهم لا يؤيدون وقف هذه الأدوية في مرضى COVID-19 كما اقترحت التقارير السابقة.

وتوجد أيضًا مستويات عالية من ACE2 في الرئتين، وهذا يعني أنها قد تلعب دورًا مهمًا فى تطور اضطرابات الرئة المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19، كل هذا يفسر سبب احتمال وفاة الرجال بسبب فيروس كورونا COVID-19 أكثر من النساء.