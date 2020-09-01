المفوضية الأوروبية تمنح 20 مليون يورو لدعم الطوارئ الصحية فى بلغاريا

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم إعادة تخصيص أكثر من 20 مليون يورو من تمويل سياسة التماسك لتعزيز استجابة قطاع الرعاية الصحية لتفشي فيروس كورونا فى بلغاريا.

وبفضل هذا التمويل، اشترت وزارة الصحة البلغارية معدات طبية جديدة من الدرجة الأولى وأدوية منقذة للحياة ومعدات حماية شخصية لمرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء بلغاريا ، بما في ذلك أكثر من 377 جهاز تنفس، وأكثر من 2 مليون قناع وجه و177000 مجموعة اختبار.

وقالت مفوضة التماسك والإصلاحات إليسا فيريرا: يسعدني أن الإجراء السريع الذي اتخذته اللجنة والسلطات البلغارية يدعم مستشفيات البلاد والعاملين الصحيين في مكافحتهم للوباء. يكون التضامن الأوروبي أكثر أهمية عندما يساهم في إنقاذ حياة الناس وحماية أولئك الذين يعملون على الخطوط الأمامية .

وعززت المرونة الاستثنائية في إطار مبادرة الاستثمار في الاستجابة لفيروس كورونا ، الموارد غير المنفقة من صندوق التنمية الإقليمية الأوروبية في إطار البرنامج التشغيلي 2014-2020 ، يتم إعادة توجيه مناطق النمو نحو تحسين قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستجابة للأزمات وجعله أكثر مرونة في مواجهة أزمات مماثلة.

ومن خلال هذا البرنامج ، استثمر الاتحاد الأوروبي بالفعل 71 مليون يورو في تحسين كفاءة وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الطارئة في بلغاريا ، وذلك بفضل إعادة بناء وتحديث أقسام الطوارئ في جميع أنحاء بلغاريا (أكثر من 230 موقعًا) وشراء 400 سيارة إسعاف جديدة ، العديد منها التي تم استخدامها لمعالجة حالة الطوارئ. مزيد من المعلومات متاحة أيضا في هذه الورقة الحقائق .