المغرب والولايات المتحدة توقّعان على اتفاقية تتعلق بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية

وكالات

وقّعت المغرب والولايات المتحدة، اليوم بشكل افتراضي على اتفاقية ثنائية تتعلق بتعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وذلك برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأمريكي الأمريكي مايك بومبيو.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف الاتفاقية ، التي وقّعها عن الولايات المتحدة سفيرها بالرباط ديفيد فيشر، وعن المغرب مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنس خالص، إلى ضمان السير الفعال للممثليات الدبلوماسية للجانبين ، ومنح الامتيازات للموظفين القنصليين وأفراد عائلاتهم حسب مقتضيات اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.