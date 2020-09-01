اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:39 م
خالد صلاح
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المصانع البريطانية تشهد انتعاشا كبيرا فى أغسطس

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:35 م
المصانع البريطانية تشهد انتعاشا كبيرا فى أغسطس مصنع - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن إنتاج المصانع في بريطانيا عوض بعض خسائره الناجمة عن جائحة كوفيد-19، إذ ارتفع في أغسطس بأسرع وتيرة منذ ما يزيد على ست سنوات، وإن كان ذلك من مستوى منخفض.

وصعد مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 55.2 في أغسطس من 53.3 في يوليو، ليتماشى بشكل عام مع تقدير أولي سابق عند 55.3 وهو الأعلى منذ فبراير 2018.

وارتفع مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات، الذي تقول آي.إتش.إس ماركت إنه يعطي صورة أوضح لمتانة القطاع مقارنة مع الرقم الرئيسي، إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2014.

لكن مستويات المؤشر تمثل وتيرة النمو وليس حجم الإنتاج، والقطاع أمامه طريق طويل للعودة إلى ما كان عليه قبل فرض إجراءات العزل العام.

وقال حوالي 58 بالمئة من المصنّعين، الذين شملهم استطلاع اتحاد الصناعة البريطاني في أواخر يوليو والنصف الأول من أغسطس، إنهم يعتبرون أن دفتر الطلبيات "أقل من المعتاد".

 


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المصانع البريطانية

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اتحاد الصناعة البريطاني

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