المالية تؤكد دعمها للأسر الأكثر احتياجا ووقفها بجانب كافة القطاعات

كتب أحمد عرفة

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، المتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية، إن الوزارة تسعى لتحديث كافة المنظمات داخلها من أجل دعم كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة دعم السياحة والطيران، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم حاليا بدعم الأسر الأكثر احتياجا.



وأضافت المتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تخصص مخصصات لدعم القطاع الصحى في مصر، سواء من خلال استقطاع مخصصات كافية من موازنة 2019 -2020 او موازنة 2020 -2021.



وتابعت المتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية: نقف بجانب كل القطاعات سواء قطاعات إنتاجية أو صناعية أو قطاعات بفئات مختلفة، بجانب انتقاء الأسر الأكثر احتياجا بشكل أفقى ورأسى.



وفى وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة الكورية، من خلال السعى الجاد لجذب المستثمرين وتذليل أى عقبات أمامهم، بما يحفزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات؛ باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، والإسهام الإيجابى في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.