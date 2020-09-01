الكويت تسجل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و433 حالة شفاء و3 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 85.811 حالة.

وأوضحت "الصحة الكويتية" وفق بيانها اليومى حول مستجدات الوباء، أنه تم تسجيل 433 حالة شفاءة جديدة من الفيروس، حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي المتوفين إلى 534 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن صباح اليوم، شفاء 433 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 77 ألفا و657 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ433 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم للجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.