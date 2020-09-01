اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تسجل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و433 حالة شفاء و3 حالات وفاة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:21 م
الكويت تسجل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و433 حالة شفاء و3 حالات وفاة المتحدث باسم الصحة الكويتية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 85.811 حالة. 

وأوضحت "الصحة الكويتية" وفق بيانها اليومى حول مستجدات الوباء، أنه تم تسجيل 433 حالة شفاءة جديدة من الفيروس، حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي المتوفين إلى 534 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن صباح اليوم، شفاء 433 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 77 ألفا و657 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ433 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم للجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 
 
 
 
 

الكويت

اخبار الكويت

فيروس كورونا

كورونا

اخبار فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة