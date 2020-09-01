"الكورونا المستجد - والجديد فى الوضع المصرى" ندوة بجامعة السادات.. غداً

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة مدينة السادات عن عقد ندوة تعريفية عن بعد عبر برنامج زووم، وذلك غدا الأربعاء 2 سبتمبر الساعة الثامنة والنصف مساءا بعنوان "الكورونا المستجد-والجديد فى الوضع المصري" ، تحت رعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات، والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتتناول الندوة أهم المستجدات فى أزمة كورونا والوضع الحالى فى مصر وكيفية الخروج الأمن من هذه الأزمة، ويحاضر فى الندوة الدكتور عبد البارى البرنس استاذ مساعد التكنولوجيا الحيوية بجامعة القاهرة، والمحاضر فى العديد من الجامعات الأجنبية .