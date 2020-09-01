الكهرباء تعلن رفع كفاءة شبكات المنوفية بتكلفة 690 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك .

وأوضح شاكر فى بيان له أنه في نطاق قطاع المنوفية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (11) هندسة إجمالي عدد المشتركين بالقطاع (1,6 مليون) مشترك منهم عدد (410 ألف) مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 690 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة على النحو التالي :

·يوجد عدد (83) مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين .

· بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (77) لوحة.

· بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3606.760) كم.

· بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 2128.640 ) كم.

· إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (7200205) كم .

· كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (386.565 ) كم.

· وبلغ إجمالي عدد المحولات (6255) محول بإجمالي قدرة (1803.121) م.ف.أ.

· تم إضافة (19.122) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (10) محول بقدرة ( 3. 12) م. ف .أ خلال شهر يوليو 2020،





· إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 مبلغ حوالى 96 مليون جنيه.



وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل كما أدى إلى خفض معدلات الأعطال سعياً إلى رفع جودة الخدمة المقدمة إلى الساده العملاء.

· ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

· وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يونيه 2020 (630) محضر بإجمالي قيمة ( 715 ألف ) جنيه بقطاع المنوفية .

وجدير بالذكر أن قطاع المنوفية يضم هندسات كل من :-

( مدينة شبين – مركز شبين – تلا – الشهداء – سرس الليان – الباجور – بركة السبع – منوف – قويسنا – اشمون مدينة – اشمون قرى )

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية. وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق. وأكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.