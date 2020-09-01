الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.. بيطرى وتمريض وهندسة فى المقدمة

بنشر اليوم السابع قائمة بأبرز الكليات التى بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، وتحديدا الشعبة العلمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال تسجيل الرغبات اليوم.
-طب بيطرى مطروح
-تمريص القاهرة
-طب بيطرى مدينة السادات
-علوم بنها
-طب بيطرى بنها
-طب بيطرى قناة السويس
-علوم قناة السويس
-علوم طنطا
-حاسبات وذكاء اصطناعى
-علوم القاهرة
-تمريض بنها
-تمريص اسوان
-تمريض الفيوم
-تمريض المنصورة
-تمريض أسيوط
-تمريض طنطا
-فنون جميله عمارة وفنون
-تمريض الإسكندرية
-تمريض سوهاج
-تمريض عين شمس
-تمريض دمنهور
-تمريض كفر الشيخ
-تمريض الزقازيق
-هندسة جامعة زويل
-هندسو إلكترونية المنوفية
-هنظسة أسيوط
-هندسة المنيا
-هندسة الفيوم
-هندسة السويس
-هندسة اسوان
-هندسة حلوان بالمطرية
-اثار القاهرة
-سياحة وفنادق
-تمريض حلوان
-كليات التربية النوعية
الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.. بيطرى وتمريض وهندسة فى المقدمةالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:38 ص
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بنشر اليوم السابع قائمة بأبرز الكليات التى بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، وتحديدا الشعبة العلمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال تسجيل الرغبات اليوم.
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