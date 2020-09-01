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الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.. بيطرى وتمريض وهندسة فى المقدمة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:38 ص
الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.. بيطرى وتمريض وهندسة فى المقدمة تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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بنشر اليوم السابع قائمة بأبرز الكليات التى بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، وتحديدا الشعبة العلمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال تسجيل الرغبات اليوم.

-طب بيطرى مطروح
-‏تمريص القاهرة
-‏طب بيطرى مدينة السادات
-‏علوم بنها
-‏طب بيطرى بنها
-‏طب بيطرى قناة السويس
-‏علوم قناة السويس
-‏علوم طنطا
-‏حاسبات وذكاء اصطناعى
-‏علوم القاهرة
-‏تمريض بنها
-‏تمريص اسوان
-‏تمريض الفيوم
-‏تمريض المنصورة
-‏تمريض أسيوط
-‏تمريض طنطا
-‏فنون جميله عمارة وفنون
-‏تمريض الإسكندرية
-‏تمريض سوهاج
-‏تمريض عين شمس
-‏تمريض دمنهور
-‏تمريض كفر الشيخ
-‏تمريض الزقازيق
-‏هندسة جامعة زويل
-‏هندسو إلكترونية المنوفية
-‏هنظسة أسيوط
-‏هندسة المنيا
-‏هندسة الفيوم
-‏هندسة السويس
-‏هندسة اسوان
-‏هندسة حلوان بالمطرية
-‏اثار القاهرة
-‏سياحة وفنادق
-‏تمريض حلوان
-‏كليات التربية النوعية


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