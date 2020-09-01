اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تحويل 12 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:27 ص
القوى العاملة تعلن تحويل 12 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا،تحويل مستحقات 199 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية ، وقد بلغت المستحقات 771 ألفا و 844 دولاراً، أى ما يعادل 12 مليوناً و226 ألفا و465 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي الأردني ، ناشد  فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات .

وفيما يلي الأسماء المستحقة :

 





 

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