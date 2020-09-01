"القومى للمرأة" يعلن إنشاء منصة "شكوتِك" لحصر شكاوى العنف ضد المرأة

اجتمع اليوم أسامة هيكل، وزيرالدولة للإعلام، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لبحث سُبل التعاون من أجل النهوض بالمرأة والأسرة المصرية ونشر الوعي بخصوص قضايا المرأة فى المجتمع .

وتم الاتفاق خلال الإجتماع على تعاون بين وزارة الدولة للإعلام والمجلس القومي للمرأة في عدة اتجاهات، وتتضمن إنشاء منصة "شكوتِك" المشتركة لحصر شكاوى العنف ضد المرأة المصرية من خلال ارسال الشكاوى على البريد الالكتروني shakwtek@smoinfo.gov.eg أو على رقم الواتساب (55555875601) علماً بأن الشكاوى سيتم بحثها والتعامل معها بشكل سري وبدون نشر البيانات المرسلة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء عن سعادتها بلقاء وزير الدولة للاعلام، مؤكدة على أن وسائل الإعلام المختلفة تقوم بدور محوري وغاية في الأهمية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة و مشاكلها والتوعية بأهمية دورها وحجم مشاركتها في المجتمع.

وأكد أسامة هيكل على أهمية تسليط الضوء إعلاميا على دور المرأة في المجتمع ودعمها والتخلي عن الصور النمطية لها، خاصة بعد ما تحقق من تعزيز لدور المرأة المصرية وتمكينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة، من خلال لجنة الإعلام به، كان قد أصدر الكود الأخلاقي الإعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام المختلفه والدراما المصرية، مشيرة الى أن المجلس يضم لجنة خاصة لرصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات، التي تعرض خلال شهر رمضان من كل عام ، وهى لجنة منبثقة من لجنة الإعلام ، وتستهدف الخروج بتقرير علمي متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض.

كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك فى نشر الوعي بقضايا المرأة مع التأكيد على الحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع المصري بإعتبارالمرأة حصن المجتمع وتمثل أحد الركائز الأساسية لتقدمه، بالإضافة الى عقد لقاءات لقاءات مستمرة مع كتاب الأعمال الدراميا لفتح نقاش حول كيفية تغيير الصورة النمطية المقدمة عن المرأة في الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على أهمية دورها ومشاركتها بإعتبارها عنصر رئيسي للنهوض بالوطن .

وتم الإعلان كذلك عن عقد ورش عمل مشتركة للعاملين بمجال الإعلام لمناقشة قضايا المرأة ودعم صورتها فى المجتمع، وتنظيم زيارات للفائزين والفائزات من مسابقة مبادرة "سفراء الإعلام الجديد"، التى أطلقتها وزارة الدولة للإعلام مؤخراً، لمقر المجلس القومي للمرأة للتعرف على أهم القضايا التى تخص المرأة والمجتمع ودور مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) فى التأثير ودعم المرأة وتغيير صورتها النمطية.