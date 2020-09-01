القبض على مدرس بكفر الشيخ لإعطائه دروسا خصوصية للطلاب

كفر الشيخ محمد سليمان

ألقت مباحث قسم ثان كفر الشيخ، القبض على مدرس لغة عربية أثناء قيامه بإعطاء عدد من الطلاب درسا خصوصيا فى إحدى الشقق بحى تقسيم 4 بمدينة كفرالشيخ بالمخالفة للقانون وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكانت معلومات وصلت إلى مباحث قسم ثان كفرالشيخ من أحد الجيران بقيام "ا. ا .ع .ع" مدرس لغة عربية بإحدى مدارس مدينة كفرالشيخ، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ والمعلومات وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة

على جانب آخر تجمع عدد من المدرسين أمام قسم الشرطة للمطالبة بسرعة العرض على النيابة مساء اليوم حرصًا على سمعة المدرس وسمعة المدرسين.