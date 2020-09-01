اليوم السابع
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القابضة للمياه: تطبيق "قراءاتى" يهدف للتباعد الاجتماعى والتخفيف على المواطنين

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:40 م
القابضة للمياه: تطبيق "قراءاتى" يهدف للتباعد الاجتماعى والتخفيف على المواطنين جانب من المداخلة
كتب أيمن رمضان

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قالت رحاب شوقى، مديرة تطبيقات بالشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحى، إن تطبيق قراءتى، المعنى بقراءات عدادات المياه، سهل الاستخدام، ويهدف إلى تطبيق سياسة التباعد الاجتماعى في ظل جائحة كورونا، إلى جانب أنه يسهل يجعل المواطن أكثر اطمئنانا في معرفة استهلاكه، وتابعت: "وهناك تطبيق آخر 125 يتيح للمواطنين دفع فاتورة المياه".

وأضافت "رحاب شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشركة القابضة بصدد إطلاق البوابة التجارية الإلكترونية من أجل استقبال التعاقد والخدمات التي تقدمها الشركة من أجل التخفيف على المواطنين بقدر الإمكان.

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://facebook.com/HCWWeg، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.
 
وأشارت الى  أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي
ولأنظمة IOS 
 
وفى سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.

مياه الشرب

تطبيق قراءاتى

الصرف الصحى

الشركة القابضة للمياه

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