القابضة للمياه تدعو المواطنين لتسجيل قراءات العدادات عبر تطبيق "قراءتى"

كتب أحمد حسن

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://facebook.com/HCWWeg ، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.

وأشارت الى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي

ولأنظمة IOS