اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القابضة للمياه تدعو المواطنين لتسجيل قراءات العدادات عبر تطبيق "قراءتى"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:21 ص
القابضة للمياه تدعو المواطنين لتسجيل قراءات العدادات عبر تطبيق "قراءتى" تطبيق "قراءتى"
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://facebook.com/HCWWeg، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.
 
وأشارت الى  أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي
ولأنظمة IOS 
 
وفى سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
 
WhatsApp Image 2020-09-01 at 10.05.17 (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-09-01 at 10.05.17
 

 

 


شركات المياه

الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف

الصرف الصحى

عدادات المياه

تطبيق قرائتي

قراءه عدادات المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة