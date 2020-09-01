اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:56 م
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والخامس فى أعياد الطفولة ..

الفيوم تحصد المركز الأول فى مسرحة المناهج والثالث فى الإلقاء.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:25 م
الفيوم تحصد المركز الأول فى مسرحة المناهج والثالث فى الإلقاء.. صور تسليم الجوائز للفائزين
الفيوم - رباب الجالي

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كرم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية فى مسابقة مسرحة المناهج والإلقاء، وأعياد الطفولة.

حيث فازت الفيوم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة مسرحة المناهج، بمشاركة طلاب مدرسة المسقبل الخاصة بطامية، ومدرستى المحمدية والسلام الخاصة بغرب الفيوم.

كما فازت بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء، بمشاركة طلاب مدرسة عثمان بن عفان بسنورس والناصرية الاعدادية بشرق والشواشنة بيوسف الصديق وفازت الفيوم بالمركز الخامس جمهورية فى مسابقة اعياد الطفولة.

وقدم وكيل الوزارة لهم التهنئة، ووجه الشكر للمدارس الفائزة وفريق العمل المشرف على الطلاب فى جميع المسابقات.

 

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تسليم الجوائز للفائزين

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تسليم الجوائز للفائزين
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تسليم الجوائز للفائزين

 

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تسليم الجوائز للفائزين

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تسليم الجوائز للفائزين
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تسليم الجوائز للفائزين
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تسليم الجوائز للفائزين

 

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تسليم الجوائز للفائزين

 


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