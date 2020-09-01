اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق يسجل 3871 حالة شفاء جديدة و3404 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:20 م
العراق يسجل 3871 حالة شفاء جديدة و3404 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت وزارة الصحة والبيئة بالعراق، انخفاضاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وأعلنت "الصحة العراقية"، أنه تم فحص 18427 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق  1624331

وسجلت وزارة الصحة هذا اليوم 3871 حالة شفاء في العراق، و3404 إصابة جديدة بالفيروس، و81 حالة وفاة، وذلك وفق البيان اليومى للوزارة حول مستجدات الوباء في العراق.

ويصل مجموع الشفاء إلى 180473 ( نسبة الشفاء 75.7 %)، ومجموع الإصابات 238338 إصابة، وفيما بلغ عدد الحالات الكلية تحت العلاج: 50742 بينهم 521 داخل العناية المركزة، وفيما ارتفع إجمالي الوفيات 7123.

 


كورونا

فيروس كورونا

العراق

اخبار العراق

اخبار فيروس كورونا

كورونا في العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة