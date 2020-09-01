اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:57 م
خالد صلاح
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العراق يسجل 3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:41 م
العراق يسجل 3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد الى 238338 إصابة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 81 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7123 ,فيما تم تسجيل 3871 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء الى 180473 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 50742 , منهم 521 يرقدون في العناية المركزة.  


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