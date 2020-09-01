بغداد (أ ش أ)

بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مع السفير السعودى لدى العراق عبد العزيز الشمرى التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط العالمى، وذكر بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على توسيع وتطوير وزيادة حجم التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة، فضلا عن التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي.