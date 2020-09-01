وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية، والنمو المضطرد الذي أثمر عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى الانتقال بالعلاقات لآفاق تعاون أوسع، خدمة لمصلحة الشعبين.