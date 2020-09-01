العثور على مقبرة قديمة فى "خبى" بالصين.. إعرف التفاصيل

كتب خالد إبراهيم

قالت السلطات الصينية إن علماء آثار اكتشفوا حديثا مقبرة أثرية فى مقاطعة خبى شمالى الصين، يرجع تاريخها إلى أسرة مينغ (1368-1644)، ويبلغ طول المقبرة التى عثر عليها في محافظة تشينغخه 2.75 متر وباتساع 2.3 متر وارتفاع 1.5 متر، ووجد تابوتان حجريان بهما زوج وزوجة فى المقبرة، وفقا للإدارة المحلية لحماية التراث الثقافى، بحسب وكالة شينخوا.

كما اكتشف علماء الآثار دبوسا برونزيا للشعر وإناء من البورسلين ووعائين بهما طلاء أسود، حيث أكدوا تاريخ المقبرة وفقا لطرازها ولونها وتفاصيل أخرى للأشياء الموجودة بها.

تقدم المقبرة ومحتوياتها معلومات لدراسة عادات وثقافات الجنازات خلال أسرة مينغ وتعكس التاريخ والثقافة المحلية في تشينغخه، وفقا لما قال هو تشو ، مسؤول بإدارة حماية التراث الثقافى فى تشينغخه.