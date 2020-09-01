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الطفل المعجزة.."عبد الله عمار" فقد بصره بالصغر وحفظ القرآن فى 100 يوم"فيديو"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:00 ص
الطفل المعجزة.."عبد الله عمار" فقد بصره بالصغر وحفظ القرآن فى 100 يوم"فيديو" عبد الله عمار

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وهب الله الطفل المعجزة "عبد الله عمار" ابن الرابعة عشر، الكثير من النعم بعد حرمانه من نعمة البصر، فقد حصل على المركز الأول فى كل المسابقات الإسلامية التى شارك فيها، ومنذ أيام حصل على المركز الأول فى الشهادة العالية للقراءات من الأزهر الشريف، حيث أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة شهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات لهذا العام، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 33.97%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 2541 طالبًا وطالبة، وحصل الطالب" عبد الله عمار محمد السيد" على المركز الأول بنسبة مئوية 98.33 %..

 


عبد الله عمار

الطفل المعجزة

الازهر

الشرقية

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