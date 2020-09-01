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الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 04:45 م
الصحة تكشف خطتها لتأمين الطلاب من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطتها لتأمين طلاب المدارس والعاملين من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد، والتى تعتمد على التباعد الجسدى والتهوية الجيدة ورفع الوعى والتطهير الدورى والواقيات الشخصية وتوافر المستلزمات.

 

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض سلسلة من المقترحات، وتم الانتهاء من الاستراتيجية المتعلقة بمواجهة كورونا، مشيرًا إلى أن مقومات البيئة الصحية فى المدارس تبدأ بالتهوية الجيدة بالمكاتب الإدارية والأماكن المغلقة مثل الفصول والمكاتب الإدارية، وذلك عن طريق فتحات النوافذ التى لا تقل عن 1\6 من مساحة الحجرة.

 

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن منع التدخين بجميع أرجاء المدرسة، وتوفير مصدر مياه آمن مع توفير أدوات الغسيل والتطهير طبقًا للاشتراطات الصحية، ومتابعة أخذ العينات الدورية من شبكة المياه.

 

وأكد أن الجهات المسئولة ترى تخفيض الدراسة لكل صف دراسى من يومين إلى 3 أيام فقط ما يساعد على تخفيض الكثافة بشكل كبير، وفى حالة وجود نشاط معين يتطلب فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعات يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة بزيادة عدد المجموعات مثلا بدلا من 4 مجموعات بكل مجموعة 10 طلاب يمكن عمل 10 مجموعات بكل مجموعة 4 طلاب بحد أقصى.


الصحة

كورونا

المدارس

العام الدراسى الجديد

وباء كورونا

فيروس كورونا

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