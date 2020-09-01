الصحة العالمية تقدم 4 خطوات للسيطرة على كورونا والتمكن من فتح المجتمعات

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان له، أن هناك 4 خطوات حاسمة يجب على البلدان، والمجتمعات، والأفراد، التركيز عليها للسيطرة على انتقال عدوى فيروس كورونا حتى يتمكنوا من فتح مجتمعاتهم واقتصاداتهم بأمان..

أولا: منع إقامة الحفلات والتجمعات..

في العديد من البلدان، شهدنا تفشيًا متفجرًا مرتبطًا بتجمعات الناس في الملاعب والنوادي الليلية وأماكن العبادة وغيرها من الحشود.

ثانيًا: تقليل الوفيات من خلال حماية الفئات الضعيفة..

بما في ذلك كبار السن، والذين يعانون من ظروف أساسية والعاملين الأساسيين، قد تتمكن البلدان التى تفعل ذلك جيدًا من التعامل مع مستويات انتقال منخفضة عند فتحها، من خلال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، يمكن للبلدان إنقاذ الأرواح، ومنع إصابة الناس بأمراض خطيرة، وإزالة الضغط عن أنظمتها الصحية.

ثالثًا: اتخذ الخطوات الفردية لحماية نفسك والآخرين..

وذلك من خلال البقاء على بعد متر واحد على الأقل من الآخرين، وتنظيف يديك بانتظام، وممارسة آداب التنفس، وارتداء قناع، مع تجنب "العناصر الثلاثة": الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة، والاتصال الوثيق.

رابعاً: البحث عن حالات الفحص وعزلها

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وقال، أود أن أشكر المفوضية الأوروبية على إعلانها اليوم عن انضمامها إلى مبادرة كوفاكس COVAX، وعلى مساهمتها البالغة 400 مليون يور، لدعم لقاح كورونا.

وقال، على الرغم من أن بيروت لم تعد تتصدر عناوين الأخبار، إلا أن منظمة الصحة العالمية تواصل دعم لبنان في أعقاب الانفجار الذي وقع قبل 4 أسابيع، والذي خلف أكثر من 6500 جريح، و300 ألف شخص بلا مأوى، وألحق أضرارًا بالغة بالبنية التحتية الصحية والإمدادات الطبية.

تقدم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، الرعاية للمصابين، والتأكد من حصول الجميع على الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة، وتوفير دعم الصحة العقلية للعاملين الصحيين والمجتمعات، وإعادة بناء المستشفيات المدمرة.

في الوقت نفسه، نستجيب لفيروس كورونا COVID-19 من خلال توسيع نطاق الاختبار والعلاج، وشراء الأدوية المطلوبة بشكل عاجل، وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.