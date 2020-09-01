الصحة الإسرائيلية تعلن اقتراب أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا لـ1000 حالة

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 حالة وفاة و1526 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبلغ عدد الوفيات منذ مارس الماضي، 956 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه بلغ العدد الإجمالي للمصابين 118122 من بينهم 415 بحالة خطيرة، و 117 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وتماثل للشفاء 96206، في حين أن الحالات النشطة 20960.

على جانب أخر ، كشفت بيانات رسمية نشرتها صحيفة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء اليوم النقاب عن أن عدد المسجلين لوزارة العمل كطالبي عمل هو 779,513، بينهم 467,012 أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في أعقاب انتشار فيروس كورونا ، مشيرة الى أنه منذ بدء فتح الإغلاق الأول، في 19 أبريل الماضي، عاد 570,332 شخصا إلى العمل، لكن تسجل 269,918 طالب عمل جديد. ومنذ أمس وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم، أبلغ 2,492 شخصا عن عودتهم إلى العمل، وفي المقابل تسجل 2,354 شخصا مطالبي عمل ، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 453 حالة خطيرة.