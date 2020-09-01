اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأوكرانية تعتقل رجلا بحوزته "قنبلة" قرب مقر الرئيس فى كييف

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:18 م
الشرطة الأوكرانية تعتقل رجلا بحوزته "قنبلة" قرب مقر الرئيس فى كييف الشرطة الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت الشرطة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، رجلا بحوزته قنبلة يدوية حسب التحقيقات الأولية، بالقرب من مقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.
وأوضح بيان نشرته الشرطة عبر موقعها الإلكتروني وأوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "في الحي الحكومي بالعاصمة اعتقل ضباط إنفاذ القانون رجلا بحوزته قنبلة يدوية"، بجانب مقر الرئيس الأوكراني .
وأضاف البيان أن المشتبه، والذي يبلغ من العمر "54 عامًا"، اعتقل أثناء قيام الشرطة بدورية في شارع بانكوفايا حيث مقر الرئاسة الأوكرانية، وتم اقتياده إلى أحد أقسام الشرطة في العاصمة وضبط جسم مشابه لقنبلة يدوية سيتم إرساله لفحصه.


الشرطة الأوكرانية

أوكرانيا

قنبلة

فلاديمير زيلينسكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة