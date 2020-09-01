الشرطة الأوكرانية تعتقل رجلا بحوزته "قنبلة" قرب مقر الرئيس فى كييف

أ ش أ

اعتقلت الشرطة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، رجلا بحوزته قنبلة يدوية حسب التحقيقات الأولية، بالقرب من مقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.

وأوضح بيان نشرته الشرطة عبر موقعها الإلكتروني وأوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "في الحي الحكومي بالعاصمة اعتقل ضباط إنفاذ القانون رجلا بحوزته قنبلة يدوية"، بجانب مقر الرئيس الأوكراني .

وأضاف البيان أن المشتبه، والذي يبلغ من العمر "54 عامًا"، اعتقل أثناء قيام الشرطة بدورية في شارع بانكوفايا حيث مقر الرئاسة الأوكرانية، وتم اقتياده إلى أحد أقسام الشرطة في العاصمة وضبط جسم مشابه لقنبلة يدوية سيتم إرساله لفحصه.