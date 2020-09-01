اليوم السابع
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السيطرة على حريق بورشة "إسفنج" أسفل عمارة سكنية بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:33 ص
السيطرة على حريق بورشة "إسفنج" أسفل عمارة سكنية بشبرا الخيمة سيارات إطفاء - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في ورشة لتصنيع مراتب الإسفنج، أسفل إحدى العمارات السكنية، بمنطقة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخرالدين العربي، إخطاراً باشتعال حريق وتصاعد دخان كثيف من داخل عمارة سكنية في شارع الهدى بجوار الطريق الدائري بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

تم على الفور الدفع بقوة من الحماية المدنية، وانتقل المقدم أحمد شعراوي، مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية، إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع في  الدور الأرضي بورشة لتصنيع مراتب الإسفنج على مساحة 80 متراً مربعاً، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وملابساته، كما قرر الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، تشكيل لجنة لفحص أسباب الحريق للتأكد من التراخيص الخاصة بالورشة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

شبرا الخيمة

حريق

مصنع إسفنج

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