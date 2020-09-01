السياحة تعود لمحافظة الأقصر اليوم بعد توقفها 5 شهور بسبب كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

سعادة كبيرة يشهدها القطاع السياحى بعد إعلان محافظة الأقصر، عودة حركة السياحة اليوم الثلاثاء، الأول من سبتمبر بعد توقف دام 5 شهور، حيث أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتواصل عدة مرات بين كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحى والعاملين به فى ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحى والمساعدة فى إنعاش الاقتصاد، تقرر استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل.

وأضافت المحافظة، فى بيان صحفى، أن وزير السياحة والآثار، قام بعرض موقف محافظة الأقصر على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق على استئناف السياحة بالأقصر بدءاً من 1 سبتمبر 2020، للفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، وأيضاً عودة سياحة اليوم الواحد من الغردقة، وذلك وفقاً للمعايير والإجراءات التى وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقاً لضوابط وزارة الصحة .

ومن جانبه يقول الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن عودة حركة السياحة فى هذا التوقيت تمنح فرصة كبيرة لشركات السياحة لترتيب ملفاتها ومعرفة متطلباتها قبل بدء الموسم السياحى الشتوى، مشيداً بالقرار ودعم مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار للعاملين بالقطاع السياحى بالأقصر وأسوان.

ويضيف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أعدت مؤخراً دراسة لوزارة السياحة والآثار، لبحث أزمة القطاع السياحى بعد جائحة كورونا التى انتشرت بدول العالم وأوقفت السياحة وزادت من مشكلات العاملين فى القطاع السياحى، حيث شملت الدراسة وخارطة الطريق لدعم السياحة تقديم عدد من الحلول لمواجهة الأزمة بعد كورونا وكيفية مواجهتها وتحقيق مكاسب للدولة والقطاع بعد عودة الرحلات الخارجية المقرر عودتها مستقبلاً، وفق الإجراءات الإحترازية التى ستضعها الدولة للزائرين والقادمين اليها، حيث إن 80% من الحجوزات التى كانت قائمة قبل كورونا تم تأجيلها ولم يتم إلغاؤها، وهو ما يبشر بأن الشركات مهتمة ببرامجها السياحية فى مصر.