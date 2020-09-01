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السلطات الأردنية تغلق 5 مساجد بعد ظهور إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:47 م
السلطات الأردنية تغلق 5 مساجد بعد ظهور إصابة بفيروس كورونا أحياء العاصمة عمان
كتب: أحمد جمعة

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قررت لجنة الأوبئة ومحافظ مادبا  فى الأردن إغلاق 5 مساجد حول مخيم مادبا بعد تسجيل إصابة بكورونا في المخيم مساء أمس الاثنين احترازيا لمدة 48 ساعة بعد تعقيمها.

وقال مدير أوقاف مادبا فى الأردن الدكتور عيسى البواريد إنه تقرر إغلاق تلك المساجد احترازيا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت من مساء الأمس واليوم الثلاثاء من قبل قسم الأوبئة في مديرية الصحة بمحافظة مادبا.

وأضاف أن اغلاق المساجد يأتي من ضمن البروتوكولات الصحية من حيث التعقيم بسبب الاعداد الكبيرة التي يرتادها المصلون.

وأعلن محافظ العاصمة الأردنية عمان سعد الشهاب، أنه جرى أمس الإثنين، عزل 10 مبان سكنية وفندق فى عمان، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها.

وأوضح محافظ العاصمة الأردنية عمان، أن مبنيين يقعان فى حى نزال تم عزلهما، بالإضافة إلى مبان تقع في مناطق وادي السير وجبل النظيف وماركا الجنوبية وضاحية الأمير حسن وإسكان أبو نصير والجبيهة وأم نوارة والبنيات.

 ولفت محافظ العاصمة الأردنية عمان إلى أنه تم التعامل مع المباني وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى المباني السكنية حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.


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