الرئيس يتابع استعدادات العام الدراسى الجديد.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس يتابع استعدادات العام الدراسى الجديد.. 25 ألف طالب يتقدمون للالتحاق بالجامعات الأهلية.. وإغلاق باب تسجيل الرغبات اليوم.

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..



ـ الرئيس يتابع استعدادات العام الدراسى الجديد.. 25 ألف طالب يتقدمون للالتحاق بالجامعات الأهلية.. وإغلاق باب تسجيل الرغبات اليوم

ـ ستيفانى وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا لـ«اليوم السابع»: مصر تلعب دورا مهما لإيجاد حل سلمى للأزمة الليبية.. اجتماعات توحيد العسكريين الليبيين فى القاهرة تمثل قاعدة قوية يمكن العودة إليها حال التوصل لاتفاق سياسى.. قلقون من مواصلة إرسال المرتزقة والقوات الأجنبية والأسلحة المتطورة إلى ليبيا.. وندعم توريد واردات النفط الليبية إلى حساب المؤسسة الوطنية فى طرابلس

ـ ماكرون يودع بيروت اليوم.. ويدعو لتشكيل عاجل للحكومة اللبنانية بـ"مهام محددة"



ـ مدبولى: اتجهنا فى عهد الرئيس للتوسع فى تنمية الصعيد.. رئيس الوزراء يتابع الخطة المتكاملة لإنشاء محطة «سكك حديد صعيد مصر» ببشتيل

ـ شركة فرنسية تدير ثالث خطوط المترو 15 سنة بمليار يورو.. وزير النقل يشهد توقيع العقد بحضور سفير باريس.. ويؤكد: سنظل وحدنا المسؤولين عن تحديد سعر التذكرة



ـ انطلاق دور ثانى «الدبلومات» 19 سبتمبر.. 239 ألف طالب يخوضون الامتحانات حتى 1 أكتوبر المقبل.. والتعليم: تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

ـ 3 وزارات تبحث دعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.. الاجتماع ناقش مصادر التمويل الدولية لمنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة



ـ المالية: الاقتصاد المصرى نجح فى الصمود أمام «كورونا».. «معيط»: نسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القاهرة وكوريا الجنوبية