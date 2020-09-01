الرئيس اللبنانى: تعرضنا لسلسلة كوارث مؤخرا أظهرت فشل أنظمتنا

كتب محمد عبد العظيم

أكد ميشال عون الرئيس اللبنانى، أن سلسلة الكوارث التي تعرضت لها بلاده مؤخرا، أظهرت فشل أنظمتنا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس اللبنانى قد أكد، إن الحكومة الجديدة ستركز على النهوض الاقتصادى، وفى وقت سابق التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، السفير مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فى قصر بعبدا، بعد دقائق من تسميته، حضر اللقاء نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.

كان الرئيس اللبنانى ميشال عون، كلف يوم الإثنين الماضى، السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة.

وفيما يقوم الرئيس الفرنسى ماكرون، بزيارة رسمية إلى لبنان في الوقت الراهن من المتوقع أن يضغط فيها على زعماء البلاد المنقسمين لتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته وفتح الباب أمام تدفق مساعدات خارجية.