كتب أحمد عرفة

أكدت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيزور لبنان للمرة الثالثة فى ديسمبر المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أكد حرص بلاده على دعم لبنان ومساندته والوقوف إلى جانبه فى محنة انفجار ميناء بيروت البحرى، مشيرا إلى أن فرنسا على دراية بحجم الصعوبات البالغة التى يمر بها لبنان فى التعامل مع تداعيات الانفجار المدمر، وأنه يجب العمل على تحسين الأوضاع استنادا إلى منصة الدعم التى وفرتها الأمم المتحدة وبالتنسيق معها.