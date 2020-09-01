الخشت يوجه بتذليل العقبات للانتهاء من مدينة إسكان الجامعة

كتب محمد صبحى

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة المتعلقة بالمشروع، والعمل على تذليل العقبات للانتهاء من المشروع.

حضر الاجتماع الدكتور على عبد الرحمن رئيس لجنة الإسكان ومحافظة الجيزة الأسبق، والدكتور محمد يوسف محافظ دمياط الأسبق ورئيس الشركة القابضة للتأمين سابقًا، والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق وعميد كلية الهندسة الأسبق، والدكتور رجب طاجن مدير المكتب القانونى بالجامعة، وعمداء كليات الهندسة والتجارة، والتخطيط العمرانى السابق، وأمين عام الجامعة، وعدد من أساتذة كليتى الحقوق والتجارة، ورئيس نادى أعضاء هيئة التدريس، وأمين صندوق نادى أعضاء هيئة التدريس.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة ، ناقش أعضاء لجنة الإسكان العديد من الإجراءات لدعم المتعثرين، والتى من أهمها تقديم قروض ميسرة وغير مسبوقة للحاجزين من منتسبى جامعة القاهرة لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم، بالتعاون مع أحد البنوك الكبرى، بالإضافة إلى استمرار البحث عن حلول إضافية وبما لا يؤثر على اكتمال المشروع؛ والتى من أهمها قيام لجنة الإسكان بإعادة جدولة مستحقات الروف والحديقة على عامين بدلًا من عام واحد.

كما ناقش أعضاء اللجنة خطة تسليم الوحدات السكنية على مراحل على غرار المشروعات الكبرى التى تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بمضاعفة العمل بالمشروع حتى يمكن تسليم الوحدات السكنية فى أقرب فرصة ممكنة، واستكمال عمليات البناء للعمارات الناقصة واستكمال أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، إلى جانب استكمال التراخيص اللازمة من جميع الجهات.

وقرر أعضاء اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى عدد من الملفات المتعلقة بالمشروع، وزيادة مساحة حدائق الأدوار الأرضية وضرورة تقديم استشارى المشروع مخططًا تفصيليًا بذلك، كما قرر أعضاء اللجنة إلزام الاستشارى بسرعة الانتهاء من تحديد سعر التكلفة النهائية.

جدير بالذكر أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، مشروع ضخم حيث يعتبر مدينة سكنية متكاملة وليس مجرد كمبوند، وتتولى عملية بناؤه وتشطيبه شركة وادى النيل بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء، حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية فى المشروع 70% فى جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، كما تم الانتهاء من العديد من جوانب المشروع مثل أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 98%، وأعمال المبانى بنسبة 90%، وأعمال الدهانات بنسبة 65%، وإنجاز 50% من الأعمال الصحية الخارجية.