الخدمات البيطرية تعلن المنوفية الأولى فى التحصين ضد الحمى القلاعية

فريق المحافظات

أفاد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والاستصلاح الأراضى حصول محافظة المنوفية على المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث الأعداد المحصنة للحيوانات فى الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والنيموباك وذلك منذ انطلاق الحملة.

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنوفية قد انتهت من تحصين 316 ألفا و514 رأساً من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية الأولى خلال الفترة من 11 إبريل الماضى وحتى 22 يوليو 2020.

هذا وقد أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمجهودات المبذولة والتى تقوم بها مديرية الطب البيطرى لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث الأعداد المحصنة، مؤكداً على أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.