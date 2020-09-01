الخارجية القبرصية تعلن رفع الولايات المتحدة حظر التسلح جزئيا عن قبرص

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفع جزئيا حظر التسلح على قبرص، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل: مصممون على التضامن مع اليونان وقبرص بمواجهة الأحادية التركية، الاتحاد الأوروبى مصمم على حماية مصالحه، وقد نتفق على قائمة تدابير إضافية ضد تركيا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وعبر جوزيف بوريل، مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، عن شكره لوزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، لاستضافتها اجتماع وزراء الدفاع الأوروبى، وهو أول لقاء مادى منذ مارس الماضى، قائلًا: "مرت ستة أشهر دون أن تتاح لنا فرصة الجلوس والمناقشة معًا، وهذا الاجتماع سيحسم الكثير من التوترات الدولية".