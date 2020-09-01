اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:43 ص
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الحكومة الموريتانية تمدد إغلاق مطار نواكشوط الدولي

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:10 ص
الحكومة الموريتانية تمدد إغلاق مطار نواكشوط الدولي القوات الموريتانية
وكالات

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قررت الحكومة الموريتانية تمديد إغلاق مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" أمام الرحلات الخارجية حتى 09 سبتمبر القادم.
 
ويأتي تمديد إغلاق المطار في وجه الرحلات الدولية في ظل تواصل انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، وفي دول الجوار.
 
واتخذت الحكومة قرار تمديد الإغلاق قبل نهاية قرار التمديد السابق، والذي ينتهي بنهاية اليوم الأخير من شهر أغسطس.
 
واستثنت الحكومة من قرار الإغلاق طائرات الشحن، وطائرات الإسعاف الطبي، فضلا عن طائرات ذات إعفاءات خاصة.
 
وكانت موريتانيا قد أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الطيران منتصف مارس الماضي.

الحكومة الموريتانية

مطار نواكشوط الدولي

نواكشوط

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